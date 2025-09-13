Liebe zartbitter

Vorstadttheater Tübingen Katharinenstraße 28, 72070 Tübingen

„Nur die Liebe lässt uns leben“ - und singen. Zu keinem anderen Gefühlszustand gibt es einen größeren Reichtum an Liedern, Arien, Chansons...

Mit einer ganz besonderen Auswahl an Liebesliedern - von zart bis bitter – nehmen Regina Greis (Gesang) und Ayten Sabety (Piano) Sie mit auf eine Reise durch alle Facetten der Liebe.

Freuen Sie sich auf einen Abend der ganz großen Gefühle - zum Schwelgen, Träumen und Seufzen..

Info

Vorstadttheater Tübingen
Vorstadttheater Tübingen Katharinenstraße 28, 72070 Tübingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Liebe zartbitter - 2025-09-13 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Liebe zartbitter - 2025-09-13 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Liebe zartbitter - 2025-09-13 20:00:00 Outlook iCalendar - Liebe zartbitter - 2025-09-13 20:00:00 ical

Tags