LIEBE zartbitter

„Nur die Liebe lässt uns leben“ – und singen.

Zu keinem anderen Gefühl gibt es einen solchen Reichtum an Liedern, Arien und Chansons wie zur Liebe. Sie zeigt sich zart und leidenschaftlich, sehnsuchtsvoll und schmerzlich, hoffnungsvoll und bittersüß zugleich.

Mit einer fein ausgewählten Mischung aus Liebesliedern – von zart bis bitter – laden Regina Greis (Gesang) und Ayten Sabety (Klavier) zu einer musikalischen Reise durch die vielen Facetten der Liebe ein.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller großer Gefühle:

zum Schwelgen, Träumen, Seufzen – und Wiedererkennen.

Ein Konzert, das berührt und nachklingt.