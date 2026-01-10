Lieben Sie Bach?

Johann Sebastian Bach steht dieses Jahr im Mittelpunkt der Kammermusikreihe „Lieben Sie …?“ von Ksenia Dubrovskaya und ihren wechselnden Kammermusikgästen.

Im ersten Konzert der Reihe, das man auch mit „Ode an die Triosonate“ – gespielt in der Originalbesetzung Violine, Traversflöte und Cembalo – betiteln könnte, erklingt zudem ein Werk seines Sohnes Carl Philipp Emanuel. In den Triosonaten BWV 1038 und BWV 1039 verbindet Johann Sebastian Bach kontrapunktische Strenge mit eleganter, konzertanter Beweglichkeit. Ein besonderer Höhepunkt ist die Triosonate aus dem „Musikalischen Opfer“, die auf dem berühmten „Königlichen Thema“ Friedrichs des Großen basiert und J. S. Bachs Kunst der motivischen Durchdringung in höchster Vollendung zeigt. Ergänzt wird das Programm durch C. P. E. Bachs Triosonate „Sanguineus et Melancholicus“, ein eindrucksvolles Charakterstück des empfindsamen Stils, in dem gegensätzliche Gemütszustände plastisch aufeinandertreffen und auf die expressive Klangsprache der Klassik bereits vorausweisen.

Johann Sebastian Bach

Triosonate in G-Dur, BWV 1038

Triosonate in G-Dur, BWV 1039

Sonata sopr’il Sogetto Reale aus „Das musikalische Opfer“, BWV 1079

Carl Philipp Emanuel Bach

Triosonate in c-Moll, Wq 161 Nr. 1 „Sanguineus et Melancholicus“

Ksenia Dubrovskaya | Violine

und weitere Gäste