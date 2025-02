Lieben Sie Mendelssohn?

Gleich zwei Klaviertrios erklingen im zweiten Teil von Ksenia Dubrovskayas Mendelssohn-Reihe.

Mit seinem Klaviertrio in d-Moll, das der mit Mendelssohn befreundete Robert Schumann einst als „das Meistertrio der Gegenwart“ lobte, wird die russische Geigerin den Abend eröffnen.

Vor allem in dessen zweiten und dritten Satz spiegelt sich der für den Komponisten so typische Charakter des „Lieds ohne Worte“ wider, den auch der zweite Satz des im Anschluss erklingenden Klaviertrios in c-Moll aufgreift. Wenngleich dieses zweite Trio das anspruchsvollere der beiden Werke darstellt, so steht es dennoch bis heute im Schatten des ersten Trios, das 1840 in Leipzig aufgeführt wurde.

Felix Mendelssohn Bartholdy

Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nr. 1 in d-Moll, op. 49

Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nr. 2 in c-Moll, op. 66

Ksenia Dubrovskaya | Violine

und weitere Gäste