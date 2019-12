Lieben Sie van B.?

× Erweitern Universität Hohenheim/Sonja Völmle Chor for more

In seinem Konzert am Ende des Wintersemesters stochert der Chor for more, der Studierendenchor der Universität Hohenheim, musikalisch in Beethovens (unglücklichem Liebes-)Leben herum mit Liedern von Orlando di Lasso, Ludwig van Beethoven, Carole King, James Taylor, Billy Joel, Drafi Deutscher u.a.

Samstag, 18. Januar und Sonntag, 19. Januar 2020 jeweils 17:00 Uhr, Schloss Hohenheim Mittelbau, Balkonsaal, 70599 Stuttgart

Eintritt frei, der Chor freut sich über Spenden