Liebes Klima, gute Besserung!

Alle reden vom Klima. Aber nur einer kennt sich aus.

Wir wissen es: Das CO2 muss schrumpfen! Und zwar das im Hirn. Es verqualmt uns sonst die gute Laune – aber bloß keine Panik!

Früher waren die Temperaturen viel höher. Sonst hätte es nie Dinosaurier gegeben. Seid zuversichtlich! Fieber klingt auch wieder ab. Die Erde wird sich selbst heilen. Und der Wandel hat auch angenehme Seiten. Warme Winter am Mittelmeer. Steigende Hochwassergefahr durch mehr Verdunstung? Die Tiefdruckgebiete holen sich mehr Wasser aus dem Meerwasser? Ja und? Wir können schon im Februar in Italien baden gehen. Und Passau dann halt im Spätsommer. Wenn, dann ist die Überbevölkerung schuld. Und wir überbevölkern nicht! Im Gegenteil. Deutschland verhält sich vorbildlich. Mit eineinhalb Stück Kind pro deutsche Frau im Kreißsaal. Sollen erst mal die anderen.

Eins ist klar: Greta muss weg. Am besten in ein geschlossenes Sanatorium. Dass man sie endlich zum Schweigen bringt. Zu ihrem eigenen Schutz. Sie hat schließlich Asbach. Oder Asberg? Egal, irgendwas mit As. Sie nervt. Wie kann man nur immer alles mies machen! Wir haben klimatisch schon viel geleistet. Wir schufen ein deutsches Klima-Gesetz. Es wird Wirkung haben. Und wenn es eine komatöse ist. Frau Merkel hat sich total engagiert. Unvergesslich: Ihr roter Anorak vor dem weißen Eisberg. Unsere Klimakanzlerin!

Holger Paetz hat u.a. folgende Preise gewonnen: Salzburger Stier – Pate Dieter Hildebrandt, Kabarettpreis der Landeshauptstadt München, Schwabinger Kunstpreis, Obernburger Ehren-Mühlstein, Kunstpreis Der freche Mario.