"Liebesbrief an eine Löwin" mit dem Jugendensemble des Theaters am Torbogen.

Der Löwe kann nicht schreiben, doch das stört ihn nicht. Erst als er sich in eine Löwin verliebt und ihr einen Brief schreiben möchte, kommt er in Schwierigkeiten. Für Kinder ab dem 2. Lebensjahr.

– Ganz besonders empfehlenswert für Kinder, die in die Schule kommen. Für Kinder ab dem 5. Lebensjahr.