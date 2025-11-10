Liebeslieder

20 Jahre Bühnenjubiläum Junger Kammerchor Ostwürttemberg und 40 Jahre Bühnenjubiläum Klavierduo Stenzl.

Vereint in der Liebe zur Vielfalt der Musik wird eine besondere Konzertreihe präsentiert.

Gemeinsam mit dem international konzertierenden Klavierduo Hans-Peter und Volker Stenzl gibt der JKO als Höhepunkt des Programms die Liebesliederwalzer op. 52 von Johannes Brahms zum Besten. Der beliebte Liederzyklus begeistert durch bekannte Melodien und von schwelgenden bis zu humoristischen Texten über den Donaustrand, kleine Vögelein und die Frauen.

Daneben bestreiten beide ihr eigenes Programm: Der Junge Kammerchor singt in verschiedenen Sprachen Werke von Randall Z. Stroope, Francis Poulenc, Ivo Antognini, und vielen mehr, deren Kompositionen sich alle mit dem Thema Liebe und Leidenschaft auseinandersetzen.

Das Klavierduo Stenzl wiederum spielt den Liederzyklus Aus aller Herren Ländern, op. 23 von Moritz Moszkowski für Klavier vierhändig. Gewissermaßen eine Liebeserklärung an den europäischen Kontinent und seine kulturelle Vielfalt.