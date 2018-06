Ein Abend über Liebesfreud und Liebesleid des LTT-Labors

"Ich Liebe die Eine, warum kannst du mich mit der Anderen nicht in Ruhe lassen?"

Angst und Glück, das waren die Themen der letzten beiden Produktionen des LTT-Labors, des Spielclubs 18+ des LTT. Die Liebe war irgendwie immer dabei, als Glücksbringer aber auch als etwas, vor dem man sich fürchtet.

Nun also ein ganzer Abend über die Liebe: Das Glück mit ihr und das Elend durch sie. Die Liebe kann uns zum glücklichsten Menschen machen und uns in tiefe Abgründe stürzen, manchmal in einem Augenblick. Wenn wir meinen, sie gefunden zu haben, wollen wir sie am liebsten festhalten, für immer. Aber gibt es das, Liebe, die für immer bleibt? Wie findet man sie, und wo am besten? Allein auf dem Sofa mit dem Smartphone? Reicht ein Algorithmus für das perfekte Match oder muss man raus und sich aus der Deckung begeben, sich angreifbar machen um zu bekommen, was man sich wünscht? Für die Liebe braucht es Mut! Vielleicht ist sie etwas Göttliches, vielleicht aber auch eine Sadistin.

Liebesperlen, Liebeskummer, Liebeslieder, Liebesschwüre, Liebeswahn, Liebesfreud und Liebesleid. Neun Monate haben sich die 14 Spieler*innen mit all diesen Fragen beschäftigt. Herausgekommen sind viele verschiedene kleine Liebesgeschichten, wie bunte Perlen.