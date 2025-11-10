Liebling, lass uns über Geld sprechen

ein Vortrag über offene Kommunikation in Finanzfragen

bis

Haus der Familie Heilbronn Erich-Mendelsohn-Str. 1C, 74076 Heilbronn

Finanzen sind ein heikles Thema – besonders in Partnerschaften und Familien. Darf man über Geld sprechen? Und wie lassen sich solche Gespräche so führen, dass sie für alle Beteiligten zielführend und zufriedenstellend verlaufen?

In diesem Vortrag erfahren Sie, warum es sich lohnt, über Geld zu reden und wie die Reflexion des eigenen Mindset dabei unterstützen kann. Lernen Sie grundlegende Kommunikationsstrategien kennen und erhalten Sie Impulse, wie sich finanzielle Verhandlungen innerhalb der Familie respektvoll, ehrlich und lösungsorientiert gestalten lassen.

Jutta Büttner, Dipl.-Psychologin und Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosenberg

Kurs-Nr.: 251H203002

Anmeldung beim „Haus der Familie“

Eine Kooperation von Haus der Familie und keb Heilbronn

Weitere Infos auf keb-heilbronn.de/programm/gesellschaft-und-politik/kw/bereich/kursdetails/kurs/25239/kursname/Liebling%20lass%20uns%20ueber%20Geld%20sprechen/kategorie-id/4

Info

Logo HdF mit Claim darunter_RGB.png
Haus der Familie Heilbronn Erich-Mendelsohn-Str. 1C, 74076 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Liebling, lass uns über Geld sprechen - 2025-11-10 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Liebling, lass uns über Geld sprechen - 2025-11-10 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Liebling, lass uns über Geld sprechen - 2025-11-10 19:30:00 Outlook iCalendar - Liebling, lass uns über Geld sprechen - 2025-11-10 19:30:00 ical

Tags