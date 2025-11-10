Liebling, lass uns über Geld sprechen

Finanzen sind ein heikles Thema – besonders in Partnerschaften und Familien. Darf man über Geld sprechen? Und wie lassen sich solche Gespräche so führen, dass sie für alle Beteiligten zielführend und zufriedenstellend verlaufen?

In diesem Vortrag erfahren Sie, warum es sich lohnt, über Geld zu reden und wie die Reflexion des eigenen Mindset dabei unterstützen kann. Lernen Sie grundlegende Kommunikationsstrategien kennen und erhalten Sie Impulse, wie sich finanzielle Verhandlungen innerhalb der Familie respektvoll, ehrlich und lösungsorientiert gestalten lassen.

Jutta Büttner, Dipl.-Psychologin und Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosenberg

Kurs-Nr.: 251H203002

Anmeldung beim „Haus der Familie“

Eine Kooperation von Haus der Familie und keb Heilbronn

