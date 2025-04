Am Mittwoch, 14. Mai um 19 Uhr lädt die Bücherei herzlich zur Veranstaltung „Lieblingsbücher“ ein. An diesem Abend stellt das Team der Bücherei persönliche Buchempfehlungen vor – Geschichten, die bewegt, begeistert oder zum Nachdenken angeregt haben. In gemütlicher Atmosphäre teilen die Mitarbeitenden ihre ganz eigenen Leseerlebnisse.

In der Pause gibt es eine kleine Bewirtung, und bei einem Getränk lässt es sich wunderbar über Literatur ins Gespräch kommen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Team der Bücherei freut sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher.