Lieblingsmusiker: Marc Depulse

Ich stecke meine Musik nicht in die üblichen Genres. Ich produziere und spiele einfach das, was ich liebe. Und genau das möchte uns Marcel Sterling alias Marc DePulse in seinen genialen Sets zeigen: Es gibt keine Schublade, in die Sie passen müssen, weil die Gedanken und Kunst frei ist und man tun kann, was man(n) liebt. Echt sein, authentisch sein, ein Vollzeit-Musikliebhaber sein. Das heißt: Geh ins Bett und wache nur mit Musik im Kopf auf! Wer beim Hören emotionaler Musik ein paar Tränen vergießt, versteht was wir meinen und ist heute mehr als Willkommen. Halte deine Augen und Ohren offen für neue Marc DePulse-Veröffentlichungen, da ist immer viel los – genau so wie heute in der Heilbronner Hafenstraße. Für Lokalorit sorgen bei so einem großen Booking natürlich zwei DJs, deren Leidenschaft und Charakter eine ebenfalls im hohen Maße glaubhafte Authentizität aus strahlen, Ladies and Gents, be prepared for the Club-Sound of; T-WATCH und Chris Sonaxx. Die Terrasse wird gegen später übrigens auch bespielt und gehostet, die Jungs von Who the f*ck stehen für dich nach dem Mobilat musikalisch Spalier!