Seit 2010 gehört das Harfenkonzert „Saitenblicke“ zum festen Bestandteil des kulturellen Angebotes der Stadt Bad Rappenau. Beim diesjährigen Konzert am Vorabend zum ersten Advent präsentiert Maren Ferber Lieblingsstücke der vergangenen Jahre. Aber auch neu entdeckte Werke verschiedener Stilrichtungen werden zu hören sein. Mal heiter und mal ernst führt die Harfenistin durchs Programm und überrascht immer wieder mit den vielseitigen Möglichkeiten ihres Instruments.

Maren Ferber ist in Bad Rappenau aufgewachsen und studierte Harfe und Elementare Musikpädagogik an der Musikhochschule Mannheim. 2008 gründete sie die „Musikschule conTakt“ in Bad Rappenau. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit in den Fächern Harfe, Klavier und Elementares Musizieren gibt sie Solokonzerte als Harfenistin und tritt in diversen kammermusikalischen Besetzungen auf. 2018 gründete sie das Duo „ZWEI.“ gemeinsam mit der Tänzerin Sylke Neuffer.

Karten für die Konzerte mit Maren Ferber im Dachgeschoss des Wasserschlosses am Samstag, dem 28.11.2020 um 18.00 oder 20.00 Uhr, kosten 16 Euro, Schüler zahlen 10 Euro.Damit alle Hygieneregeln und Vorschriften ordnungsgemäß umgesetzt werden können, ist es erforderlich, dass Sie Ihre Eintrittskarten unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse im Kulturamt bei Frau Böhm/Frau Benz unter 07264/922-161, E-Mail: kulturamt@badrappenau.de reservieren.

Durch die Abstandsregelungen können nur 30 Besucherinnen und Besucher an der Veranstaltung teilnehmen.Coronabedingt findet das Konzert ohne Pause statt und dauert eine gute Stunde. Bitte bringen Sie für Ihre Sicherheit eine Alltagsmaske am Veranstaltungstag mit! Vielen Dank. Die Hotline am Veranstaltungstag ist die 01590/4153057.