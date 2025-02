Lied-Konzert zum 210. Geburtstag der Komponistin Josephine Lang

Über 300 Lieder, dazu zahlreiche Klavierwerke und Chormusik – das ist die beeindruckende Leistung der Komponistin Josephine Lang.

Felix Mendelssohn unterrichtet sie. Seine Schwester, die Komponistin Fanny Hensel, schwärmt von ihren Liedkompositionen. Robert Schumann rezensiert einige ihrer Lieder in seiner Neuen Zeitschrift für Musik. 1840 lernt Josephine Lang den Rechtsgelehrten und Dichter Christian Reinhold Köstlin kennen und vertont zahlreiche seiner Gedichte. In dieser Zusammenarbeit entstehen einige ihrer besten Liedkompositionen. 1842 heiratet sie ihn und folgte ihm nach Tübingen. Trotz hoher familiärer und gesundheitlicher Belastungen komponiert sie bis an ihr Lebensende im Jahr 1880. Nach ihrem Tod gerät ihr umfangreiches musikalisches Werk bald in Vergessenheit. Der musikalische Schatz, den Josephine Lang hinterlassen hat, ist bis heute weitestgehend unbekannt. Dies zu ändern, ist das Anliegen des Josephine-Lang-Wettbewerbs für Lied-Duo, der im Herbst 2023 zum ersten Mal durchgeführt wurde: Sänger_innen und Pianist_innen wetteifern hierbei um die besten Interpretationen von Liedern Josephine Langs und weiterer Komponistinnen.

Am 14. März 2025, Langs 210. Geburtstag, präsentieren vier Preisträger_innen des Wettbewerbs 2023 eine Auswahl von Lieder und Duetten verschiedener Komponistinnen.