lyrische Gesänge aus der Romantik für Sopran, Mezzosopran und Klavier. Ohne einen bestimmten Charakter oder eine Hauptfigur näher zu bestimmen, beschreibt der Abend den Reifeprozess von der Unschuld der Liebe und des Lebens über ihre Vertiefung, den Verlust der Geliebten, tiefe Verzweiflung und Todesahnung, Trunkenheit und Abschied, bis hin zu einer weisen, gereiften Haltung, die auf das Ewige hin weist, in dem bereits der Keim neuer Anfänge verborgen liegt. Musikalisch begegnen sich neben Duetten von Johannes Brahms zwei der großen zyklischen Gesänge von Hector Berlioz und Gustav Mahler, Les nuits d'été und Das Lied von der Erde.

Beide waren ursprünglich als Orchesterlieder konzipiert worden, in diesem Abend kommen sie mit Klavier zu Gehör.

Nora B. Hagen ist freiberufliche Sopranistin, lebt in Ludwigsburg und trat u.a. mit dem Figuralchor Stuttgart und dem Bachchor Ravensburg auf. Sie wird 2023 die h-Moll Messe von Johann Sebastian Bach mit der Capella Carolina Heidelberg singen.

Gabriele Anna Lesch schloss 2009 ihr Dresdner Diplomstudium in Gesang, Gesangspädagogik und Rhythmik ab. 2011 studierte sie in Stuttgart im Masterstudiengang „Neue Musik“ Gesang. Sie verfügt über zahlreiche, auch internationale Auftritte als Soloaltistin in Konzerten und Liederabenden.

Markus Ehmann war seit der Spielzeit 2013/14 bis 2020 als Stellvertreter des Chordirektors und Leiter des Kinderchores an der Oper Frankfurt tätig. Zudem arbeitete er als Solorepetitor u.a. in Freiberg, Cottbus und Dresden und tritt bundesweit als Liedpianist auf.