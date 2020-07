Lagerfeuerromantik im Theater geht nicht?

Von wegen!

Erleben Sie einen sehnsuchtsvollen Abend in schummriger Atmosphäre auf Ihrer Freilichtbühne!

Intendant Peter Cahn lädt Sie ein, gemeinsam in Erinnerungen abzutauchen und Entdeckungen zu machen. Amerikanische Folk-Songs bestimmen den musikalischen Stil und so wird das Plaudern am Lagerfeuer zu einem lebendigen Abend, der zwischen Sehnsucht, Freiheitsliebe und Aufbegehren auch noch die ein oder andere Anekdote bereithalten wird.