Liedbegleitung: Gitarrenworkshop mit Alex Beham

Dieser Workshop richtet sich an Gitarrist*innen und Singer-/Songwriter*innen, die ihre Fähigkeiten in der Liedbegleitung erweitern wollen.

Gemeinsam werden sowohl verschiedene Schlagmuster und -techniken mit dem Plektrum kennengelernt und ausprobiert als auch unterschiedliche Zupfmuster und Fingerstyle-Techniken erarbeitet.

Ziel ist, den Teilnehmenden neue Impulse und kreative Möglichkeiten an die Hand zu geben, damit diese selber ihre eigenen Liedbegleitungen überarbeiten und nach persönlichem Geschmack neu arrangieren können. Ideal ist es, wenn Sie die wichtigsten Dur- und Moll-Akkorde und einige Barré-Griffe beherrschen und schon ein bisschen Erfahrung im Akkordspiel mit elementaren Schlag- und Zupfmustern haben. Beim Workshop wird es auch Gelegenheit geben, einen Song vorzustellen und Tipps für die Begleitung zu erhalten.

Der Dozent

Alex Beham wurde 1986 in Wien geboren und studierte Gitarre mit dem Hauptfach Jazz-Gitarre am Gustav Mahler Konservatorium in Wien. Seit 2010 war er im Raum Stuttgart als freischaffender Musiker und Musikpädagoge tätig und war dabei über viele Jahre Gitarrenlehrer an der Musikschule in Geislingen. Im Sommer 2021 hat er sein Instrumentalpädagogik-Masterstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart abgeschlossen. Er leitete auch unseren erfolgreichen Workshop „Vom Sofa auf die Bühne“ im Frühjahr 2022.

Der Workshop beginnt um 10.00 Uhr und endet um 17.00 Uhr (einschl. Mittagspause).

Die Kosten für die Teilnahme betragen € 60,- pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.