„Wenn die Stille ohne Wahrheit ist, sammle die Sandkörner, die das Leben bedeuten.“ Es gibt sie, diese Momente, die uns erfahren lassen, wie intensiv sich das Leben anfühlen kann. Diese Momente, in denen wir Verbindungen zu anderen spüren und uns durch sie verwandeln. Momente des Mitgefühls und der Dankbarkeit über so viel geschenkte Lebendigkeit. Mitten aus dem Leben entstehen die bewegenden Lieder von Anja Wichmann. Erfrischend anders besingt sie das, was uns alle angeht. Manchmal kann man sich nicht entscheiden, ob man ihrer wundervollen Stimme oder den leidenschaftlichen Texten lauschen möchte. Ihren Liedern stellt sie Texte des Biologen und Philosophen Andreas Weber gegenüber, die er in seinem Buch „Lebendigkeit – eine erotische Ökologie“ veröffentlicht hat.