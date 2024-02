Lieder der Ukraine

Volksmusik hat in der Ukraine eine jahrhundertealte Tradition. Sie ist sehr reich und vielfältig, aber bei uns wenig bekannt. Andrii Kharenko möchte das ändern.

Er ist seiner vor dem Krieg geflohenen Familie vor einem Jahr nach Schwäbisch Hall gefolgt. In seiner Heimatstadt Korsun war der Pädagoge Andrii Kharenko viele Jahre als Berufsmusiker tätig, hat auf Festen und Feiern gespielt und gesungen, aber auch komponiert und arrangiert. Bei einem Konzert in Hall will er das Publikum mit Volksliedern aus seiner Heimat bekannt machen.

Viele ukrainische Lieder haben mitreißende Rhythmen. Sie besingen die Schönheit der Natur, handeln von der Liebe und der Sehnsucht nach Frieden - dramatische Gefühle, die jedoch oft von der Realität gebrochen werden. Die meisten Lieder sind in Moll und haben einen melancholischen Grundton.

Andrii Kharenko singt sie auf Ukrainisch und begleitet sich selbst am Piano. Seine Frau Iryna, die sprachlich schon weiter fortgeschritten ist, wird für das deutsche Publikum Erklärungen in deutscher Sprache geben.

Anmeldung unter kulturbuero@schwaebischhall.de, die Sitzplätze sind begrenzt