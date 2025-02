Lieder, die das Leben schreibt – eine Einladung zum Lauschen und Fühlen

Konzert

Helena schreibt und singt Lieder, die in Worte fassen, wie sie in die Welt schaut … über Momente, die sie bewegen … über Emotionen, die wir alle kennen. Mal mit kraftvoller Tiefe in „Wer sind wir?“, mal herrlich humorvoll mit „Schiss“, mal schmerzhaft ehrlich in „Kennst du den Schmerz?“. Meistens auf Deutsch, manchmal auf Englisch und begleitet von ihrer Gitarre. Du bist eingeladen mit deinem Herzen zu lauschen und zu fühlen.

Künstlerin Helena Muster, www.helenasingt.de/index.php

Preis

Teilnahme kostenlos, mit Spendenhut für die Künstlerin

Hinweis

ohne Anmeldung, max. 50 Teilnehmende