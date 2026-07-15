Lieder im Park #6

Bereits zum sechsten Mal lädt die Villa Stützel zu ihrem beliebten Open-Air-Konzertabend „Lieder im Park“ ein.

In der besonderen Atmosphäre des Parks erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit handgemachter Musik, persönlichen Geschichten und außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeiten.

Den Auftakt des Sommerabends gestalten Mathilda & Marcel "Selle" Hafner. Das Vater-Tochter-Duo entdeckte während der Corona-Zeit seine gemeinsame Leidenschaft für Musik. Begleitet von der Gitarre und getragen von ihren harmonischen Stimmen präsentieren sie Folk-Songs und Balladen voller eingängiger Melodien und erzählerischer Texte. Mal leise und nachdenklich, mal kraftvoll und eindringlich, schaffen sie einen stimmungsvollen Einstieg in den Abend.