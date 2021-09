Lieder und Balladen der Romantik

Ein außergewöhnlich attraktives Programm mit Liedern und Balladen der Romantik u. a. von Franz Schubert und Carl Loewe präsentieren der in Fellbach lebende Bariton Thomas Scharr und sein Partner am Flügel Götz Payer. Die Presse lobt ihn für den warmen, kultivierten Klang und das faszinierende Timbre seiner Stimme. Der Spezialist für Alte Musik und Oratorien erweist sich in Fellbach auch als einfühlsamer Liedinterpret. Götz Payer gehört zu den herausragenden, international gefragten Liedbegleitern u. a. von Sibylla Rubens und Helene Schneiderman.

Eintrittskarten gibt es ab 02.10.2021 beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.