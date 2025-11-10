Lieder und Talk: Der Sago Song Salon

Berührend, urkomisch & immer unterhaltsam: Deutschland hat eine riesige Liedermacher-Szene – und der Sago Song Salon ist der Ort, wo man sie bei abwechselnden Auftritten und Talk auf der Bühne in Wohnzimmeratmosphäre erlebt.

Gastgeber und Zeremonienmeister des Abends ist Liedermacher Tobias Dellit. Er ist aktives Mitglied des Stuttgarter Feierabendkollektivs und hat mit „Tau“ ein zweites, eindringliches Album voll präzis-poetischer Beobachtungen hingelegt – mit „dem Humor eines Funny van Dannen und der Lakonik eines Gisbert zu Knyphausen“.

Seine heutigen Gäste sind:

Bea Bacher

Es ist eines dieser kleinen Alben, die einen aus dem Nichts erreichen und mit ihrer Zartheit und Direktheit kalt erwischen. Im positiven Sinne. Bea Bacher aus Stuttgart hat ein solches geschaffen – mit dem so skurrilen wie wunderbaren Titel Flusspferdhofsiedlung. Bekannt geworden ist die Musikerin mit der Gitarre über ihren Song „Tomte“ – und die liebevolle Liebeserklärung an ihren gleichnamigen Hund darstellt.

Matthias Binner

Seit es Menschen gibt, singen sie Lieder – es wäre seltsam, gerade jetzt damit aufzuhören! Findet der Berliner Liederpoet Matthias Binner, fragt "Wo kommen wir her und wo gehen wir hin – und dazwischen: was?" und lässt ein federndes Soul-Riff in die Klaviertasten tröpfeln. Gerade die großen Fragen des Lebens wollen ja mit Stil und Klasse gestellt werden. Und beantwortet!