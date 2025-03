Der Gesangverein Harmonie Hettigenbeuern lädt im Rahmen seiner Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Vereins zu einem besonderen Frühschoppen ein:

In einem kleinen Wettstreit treten örtliche Gesangsgruppen aus Verein, Firma, Nachbarschaft,Freundeskreis oder Familie gegeneinander an, um "The Voices of Morretal" zu finden. Für das leibliche Wohl und Unterhaltung mit einer Live-Band ist gesorgt.