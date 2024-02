Liederabend "Dichterliebe" von Robert Schumann

DICHTERLIEBE und ausgewählte Lieder von Franz Schubert und Robert Schumann.

Christoph von Weitzel – Bariton

Diana Nocchiero – Klavier

Robert Schumann ist vielleicht der romantischste aller romantischen Komponisten der Deutschen Romantik. Besonders faszinierten und inspirierten ihn die Gedichte Heinrich Heines, von denen er eine große Anzahl vertonte. Die „Dichterliebe“ ist das markanteste und sich leicht erschließende Hauptwerk dieser beiden Großen der Deutschen Romantik. Hier steht alleine die Liebe in allen ihren Facetten ganz im Vordergrund.

Die bunte Palette der in den anderen Liedern verarbeiteten Themen erzeugten so unterschiedliche Werke von intimsten Empfindungen und Wünschen hin zu balladenartigen ausschweifenden „Gemälden“. Immer ist die Musik ganz am Text und in der Handlung der Gedichte.

Ein Abend mit Robert Schumann und Heinrich Heine und einigen wenigen anderen Dichtern.