Liederabend - Konstantin Krimmel

Konstantin Krimmel, deutsch-rumänischer Abstammung, erhielt seine erste musikalische Ausbildung bei den St. Georgs Chorknaben in Ulm.

Nach erfolgreichem Gesangsstudium in Stuttgart, gewann er einige bedeutenden Wettbewerbe, so den 1. Preis beim Deutschen Musikrat. Neben seiner großen Liebe zum Liedrepertoire mit zahlreichen Auftritten bei bedeutenden Festivals, begann er im Herbst 2021 als festes Ensemblemitglied seine Karriere an der Bayerischen Staatsoper München.

Sein Klavierpartner Ammiel Bushakevitz stammt aus Jerusalem und ist ebenso Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Nach seinem Studium in Leipzig und am Conservatoire in Paris begann seine internationale Karriere sowohl als Solist, als auch als Kammermusiker und Liedbegleiter. Bemerkenswert ist sein Engagement bei Benefizkonzerten für humanitäre Projekte.

Konstantin Krimmel gewann 2019 den Publikumspreis beim Deutschen Musikwettbewerb. Wir dürfen gespannt sein, wie er die bekannten romantischen Lieder interpretiert.

Robert Schumann, Fünf Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 40

Hugo Wolf, Abendbilder und andere ausgesuchte Lieder

Robert Schumann, Liederkreis nach Josef von Eichendorff Op.39