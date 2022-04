Liederabend mit Betty Garcés und Sophia Munoz

Am Freitag, 06. Mai 2022 um 20 Uhr konzertieren die kolumbianische Sopranistin Betty Garcés und die Pianistin Sophia Munoz mit einem Liederabend in Kooperation mit dem Netzwerk „Opera for Peace“ im Bürgerzentrum Waiblingen, für den sie ein außergewöhnliches Programm ausgewählt haben: Sie bringen neben Klassikern von Wagner und Strauss auch seltener gespielte Lieder zu Gehör.

„Betty Garcés strahlt auf der Bühne eine unvergleichbare Wärme aus. (…) Ihre Phrasierung ist tadellos und ihre stimmliche Färbung ist so umfassend wie die Werke der Fauvisten in der bildenden Kunst.“, schwärmt die New Yorker Presse.

Betty Garcés absolvierte ihr Gesangsstudium in Kolumbien und an den Musikhochschulen Köln und Hannover. Zudem arbeitete Sie u.a. mit Therese Waldner, Anja Harteros und Cheryl Studer zusammen. Betty Garcés nahm teil an zahlreichen Opern- und Konzertproduktionen weltweit. Seit Oktober 2020 ist sie eine Nachwuchs-Künstlerin von „Opera for Peace“. Im August 2020 erhielt sie das Artist Residence Stipendium der RWLE Möller Stiftung der Stadt Celle und wurde in Oktober 2020 als "Creative Forbes" ausgezeichnet.

Die Pianistin Sophia Muñoz ist seit der Spielzeit 2017/18 Solorepetitorin der Komischen Oper Berlin. Die Absolventin des Lindemann Young Artist Development Program der Metropolitan Opera war in den vergangenen Spielzeiten u. a. Assistenzdirigentin von Maestro James Levine an der Metropolitan Opera, Solorepetitorin an der Dallas Opera und arbeitete am International Women’s Conducting Institute. Zu ihren kürzlichen Konzertauftritten gehören ein Konzert im Auditorio National de Madrid mit Hera Hyesang Park und ein Beitrag in der Sendung Hope@Home auf ARTE. Sie ist häufig Gastkünstlerin beim LacMus Festival am Comer See. Sophia Munoz erhielt ihren Bachelor und Master of Music am Mannes College New School for Music.

Die besondere Begeisterung der Musikerinnen für den Liedgesang zeigt sich auch in der besonderen Auswahl des Programms für dies Konzert: Werke von Richard Wagner aus dem „Tannhäuser“ und den „Wesendonck-Liedern“ und Stücke von Richard Strauss, wie die „Vier letzten Lieder“, ergänzen sie mit weniger oft gespielten Liedern von Barber, Clarke und Boykin.

Opera for Peace ist ein weltweit aktives Netzwerk für nachhaltige Nachwuchsförderung mit dem Schwerpunkt Oper, das Künstlerinnen und Künstler jeder Herkunft unterstützt und für eine inklusive und kreative Zukunft arbeitet. Die Organisation pflegt weltweit Kooperationen mit Opern- und Konzerthäusern und beteiligt sich an hochkarätigen Projekten und Festivals. Die Stadt Waiblingen ist mit der jährlich stattfindenden Internationalen Opernwerkstatt Waiblingen seit 2020 ein fester Kooperationspartner. Über diese Zusammenarbeit hinaus realisiert die Stadt Waiblingen mit Opera for Peace regelmäßig weitere Konzerte.

Kartenvorverkauf ab 28. Februar 2022

Vorverkaufsstellen:

Touristinformation Waiblingen (i-Punkt)

Scheuerngasse 4, 71332 Waiblingen

Telefon 07151 5001-8321

und im Webshop.