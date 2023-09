Liederabend mit Hongni Wu

Hongni Wu | Sopran

Patrick Milne | Klavier

In ihrem Liederabend widmen sich die Mezzosopranistin Hongni Wu, Emerging Artist von „Opera for Peace“ und ihr begleitender Pianist Patrick Milne auch einem bezaubernden fernöstlichen Programm: Nach Kunstliedern von Mahler und Strauss präsentieren sie im zweiten Teil des Abends traditionelle chinesische Lieder, die das Publikum klanglich von der Rems bis an den Jangtsekiang (ent-)führen.

Gemeinsam gastieren sie mit Liedern Gustav Mahlers aus seinen Zyklen „Lieder und Gesänge“ sowie „Lieder eines fahrenden Gesellen“. Klavierklänge von Liszts Bearbeitung von Wagner „Liebestod“ aus „Tristan und Isolde“ und Werke von Richard Strauss runden den ersten Teil des Abends ab. Vertonungen chinesischer Gedichte mit so melodischen Namen wie „Das Finden einer Pflaumenblüte auf einem verschneiten Pfad“ oder „Ich erwarte dich am Ufer des Jangtsekiang“ und „In Erwartung des Liebsten im Frühling“ locken mit ihren zarten Klängen zu einem Liederabend der außergewöhnlichen Art.

Hongni Wu verbrachte zwei Spielzeiten als Mitglied des Jette Parker Young Artists Programme am Royal Opera House Covent Garden; hochgelobt wurde sie in dieser Zeit für ihre fesselnde Darstellung der Titelrolle in Hans Werner Henzes “Phaedra”. Über Hongni Wus sensationelles Debut in „Ariadne auf Naxos“ an der Opéra National de Montpellier in der vergangenen Saison schrieb das Forum Opéra “das Timbre ihrer Stimme ist frisch, strahlend und sicher.” Gleichermaßen zuhause sowohl auf der Konzertbühne als auch im Liedgesang, gastierte sie u.a. bereits in Genf, in Neuengland, Kanada, Großbritannien und vielen Bühnen ihrer Heimat China. Während sie an der Manhattan School of Music studierte, erhielt sie herausragende Kritiken von der New York Times für ihre “technische Beweglichkeit, warme Stimmfärbung und reichhaltigen Klang”. Bereits 2018 gewann sie den Wettbewerb der Metropolitan Opera National Council Auditions.

Hongni Wu ist „Emerging Artist“ von „Opera for Peace“ (OfP), einem weltweiten Netzwerk für Nachwuchsförderung der Oper, das sich im Namen einer inklusiven Zukunft für künstlerische Exzellenz unabhängig der Herkunft einsetzt. OfP kooperiert mit Opern- und Konzerthäusern sowie hochkarätigen Projekten und Festivals. Die Stadt Waiblingen ist seit 2020 fester Partner.

Patrick Milne, britischer Pianist und Dirigent und seit 2022 an der Bayerischen Staatsoper tätig, arbeitete von 2018 bis 2020 ebenfalls im Jette Parker Young Artist Programme an der Royal Opera Covent Garden. In dieser Zeit dirigierte er das Orchester des Royal Opera House, an dem er auch zahlreiche Klavierrezitale gab und als Repetitor und Assistenzdirigent an verschiedenen Produktionen mitwirkte; zudem leitete er das Orchester des London Handel Festivals.

Milne wirkte bereits bei Meisterklassen von Joyce DiDonato und Renée Fleming mit. Er studierte Klavier bei Emily Jeffrey und John Barstow am Royal College of Music und absolvierte sein Studium an der Universität Cambridge mit einem First-Class Honours-Abschluss in Musik. Einen Masterabschluss in Klavierbegleitung erwarb er mit Auszeichnung an der Guildhall School of Music & Drama, wo er bei Ronan O'Hora und Andrew West studierte.

Ein neues Angebot ist das attraktive Kombi-Ticket für die Buchung beider Liederabende der Saison, hier können 30% auf den regulären Kartenpreis gespart werden: Neben dem obenstehenden Liederabend widmen sich der Tenor Nik Kevin Koch und der Pianist Alexander Sonderegger, beide Waiblinger Musiker, am Sonntag, 21. Januar 2024 unter dem Titel „Reisen & Rasten“ einem romantischen Blumenstrauß mit Liedern von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Ralph Vaughan Williams und Benjamin Britten.