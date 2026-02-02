Liederabend "Spanish Emotions"

„Spanish Emotions – Highlights aus spanischen und südamerikanischen Liedern“ Der portugiesische Belcanto-Tenor António Costa bringt mit seinem neuen Konzertprogramm „Spanish Emotions“ frischen Wind in das Kulturleben der Stadt Gaildorf.

Nach über 35 Jahren im Showgeschäft und zahlreichen Auftritten auf nationalen und internationalen Bühnen widmet sich Costa nun dem Gesang von leidenschaftlichen Melodien, die das Herz berühren.

Mit einem Fokus auf spanische und südamerikanische Lieder wird Costa am 28.03.2026 im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses eine unvergessliche musikalische Reise präsentieren. Das Programm umfasst Highlights wie „Amapola“, „Granada“, „Valencia“, „No puede ser“, „Besame Mucho“, „Amor vida de mi vida“ und„Siboney“. Jedes dieser Lieder erzählt seine eigene Geschichte voller Emotionen, Sehnsüchte und Lebensfreude.

Costa wird dabei von der international gefragten Pianistin Ilonka Heilingloh begleitet, die nicht nur als Solistin international auftritt, sondern auch als Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart tätig ist. Ihre Erfahrung und Sensibilität als Liedbegleiterin sorgen dafür, dass die Darbietungen der mitwirkenden Künstler zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk verschmelzen.

Ein weiteres Highlight des Abends wird die 15-jährige Taisia Schuck sein, eine talentierte Violinistin und Gitarristin, die ihr Können präsentieren wird. Als Tochter von Ilonka Heilingloh und Studentin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart hat sie bereits in verschiedenen nationalen und internationalen Wettbewerben beeindruckt. Ihr außergewöhnliches Talent wird das Publikum in Gaildorf begeistern.

„Spanish Emotions“ ist mehr als nur ein Konzert; es ist eine Einladung in die Welt der spanischen und südamerikanischen Musik, die tiefgreifende Emotionen und eine große Leidenschaft vermittelt. Mit seiner charismatischen Stimme nimmt António Costa die Zuhörer mit auf eine facettenreiche musikalische Reise und sorgt dafür, dass jeder Song zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diese besonderen musikalischen Momente zu erleben und sich von der Wärme und Lebensfreude der Musik anstecken zu lassen. Kommen Sie und genießen Sie einen Abend voller Leidenschaft, Melodien und Emotionen – so bunt und abwechslungsreich wie ein Kaleidoskop! am 28.03.2026 um 19:00 Uhr im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses in Gaildorf.