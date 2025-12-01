Liedermacher Chris – Christoph Jäger und Sepp Steinkogler

Nach seinen erfolgreichen und viel gelobten Konzerten mit dem Titel des gleichnamigen Albums HERZSCHLAG ist LiedermacherChris seit dem Sommer 2025 mit neuen Songs im Gepäck unterwegs.

Auch in seinem neuen Programm AUF DIE FREUNDSCHAFT präsentiert der Singer-Songwriter Christoph Jäger, weiterhin unterstützt von seinem Freund und Gitarristen Sepp Steinkogler, überwiegend Eigenkompositionen, die an die Tradition der Liedermacher und des Chansons anknüpfen. Von der verträumten Ballade bis hin zum temporeichen Lied über die Freundschaft und das Feiern sorgen Einflüsse verschiedenster musikalischer Stilrichtungen beim Songwriting für Abwechslung. Dabei darf sich das Publikum beim kommenden Konzert in der Belinda auf ein eigens auf die Vorweihnachtszeit zugeschnittenes Programm freuen, bei welchem Klassiker wie Cohens “Hallelujah” oder Garth Brooks “Belleau Wood” nach langer Pause endlich wieder einmal aufgeführt werden – und auch der diesjährige musikalische Weihnachtsgruß “Mary, did You know” wird erstmals live zu hören sein.

Freuen Sie sich auf eine außergewöhnliche lyrisch-musikalische Reise, garniert mit einem Hauch Weihnachtsstimmung und einer Brise Humor. Allein schon wegen der Musik der beiden und ihren ausdrucksstarken und herausragenden Stimmen lohnt sich ein Konzertbesuch. Aber es sind die aus unser aller Leben gegriffenen Lieder und Geschichten, die jeden Konzertabend zu einem wahrlich außergewöhnlichen Erlebnis machen und zu Herzen gehen. Die Badische Zeitung brachte es so auf den Punkt: „Kluge Texte zu allen Aspekten des Lebens, musikalisch mitreißend umgesetzt, prägen den Stil des außergewöhnlichen Duos.