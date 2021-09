Liedermacher-Workshop

Die Liedwerkstatt mit Bastian Bandt.

Bastian Bandt ist Jahrgang 78, geboren in Schwedt/Oder. Er ist Schauspieler, Theatermusiker und vor allem Liedermacher. Geprägt durch die ostdeutsche Liedmusik der unmittelbaren Nachwendezeit beginnt er mit fünfzehn noch als Sebastian Günther Birr eigene Lieder zu schreiben und Konzerte zu geben. Frühe Begegnungen mit namhaften Künstlern der damaligen Liedszene beeinflussen Bastian Bandts Art der Liedermacherei bis heute. Seine Lieder erzählen wie es ist und wie es sein könnte, von der Bestandsaufnahme zum Entwurf ob Liebes – oder Kampflied. Alltägliche Situationen und große Abenteuer spiegeln Lebensentwürfe und Ihre Erfinder. Bastian Bandts Lieder machen Mut – charmant und fordernd. Seine Sprache klingt dabei vertraulich, klar und ungeputzt .

Die Liedwerkstatt ist eine Übung für alle, die sich schon an das Liedermachen und Songschreiben herangewagt haben und ihre Songs in geschützter Atmosphäre vortragen und ausprobieren und weiter daran „betreut“ arbeiten wollen. So eine Schreibwerkstatt kann ein Anfang sein für alle die es mit dem lyrischen Schreiben versuchen wollen und nur noch nicht wissen wie. Ob Lieder am Klavier, Songs zur Gitarre oder auch und gerne pure Gedichte, die Liedwerkstatt soll Raum bieten, daran gemeinsam zu arbeiten und den Blick zu schärfen für das Wort, die Musik, die Welt, und sich selbst.

Ein E-Piano ist im Club vorhanden, Eure Gitarre bringt bei Bedarf bitte mit.

Anmeldung per Mail an reservierung@club-voltaire.net