Liederslam Heidelberg

Hier macht der Ton die Musik – und das Publikum entscheidet! Innerhalb von 7 Minuten müssen Musikerinnen und Musiker bei unserem Liederslam beweisen was sie können, um das kritische Publikum von ihren Songs zu überzeugen. Wer mit Gesang, Texten und Performance überzeugt wird mit entsprechendem Applaus überhäuft. Runde für Runde entscheidet das Publikum, wer weiter kommt und am Ende zum Star des Abends wird. Interaktiv, abwechslungsreich und unplugged!

Am Donnerstag, 26.5. werden u.a. folgene Künstler:innen auftreten

Benedict Lotz. begeistert mit Melodien und Rhythmen im Singer-Songwriter-Stil und am liebsten als Fingerstyle Gitarrenmusik.

Lea & Hanna. Die beiden Heidelberger Musikerinnen berühren mit ruhigen, englischen Texten und ihren wunderschönen Stimmen, die von Leas Gitarrenmusik begleitet werden.

Simone Kesternich. Bekannt ist die in Mannheim lebende Musikerin durch ihr Wirken als Stimmentwicklerin. Ihre Musik berührt dank emotionalen Texten, harmonischen Melodien, gepaart mit ihrem warmem, klaren Sopran.

Samuel. Der von der RNZ als „lässigere Bodo-Wartke-Inkarnation“ bezeichnete Künstler wird im Herzen wohl immer Heidelberger Student bleiben. Mit Klavier und Gitarre besingt Samuel die großen Themen im Leben: Tinderdates, Fahrraddiebstähle und Erektionsprobleme.

Info: Aufführungslänge etwa 150 Minuten mit Pause. Der Eintritt - nur mit 3G-Nachweis, Maske und Kontakterfassung - ist ab 18:30h möglich.

Corona bedingt bitten wir um Anmeldung über das Formular "Kartenreservierung" (s.o.)

Kein Ticketlink mehr da?! Dann ist die Veranstaltung ausgebucht!

Du kannst aber eine Mail mit der gewünschten Anzahl an Plätze an liederslam@kulturfenster.deschreiben. Dann kommst du auf die Warteliste und kannst es mit ein bisschen Glück an der Abendkasse versuchen :)

*CORONA BESTIMMUNGEN (Stand 23.2.22):

Eintritt nur mit einer FFP2 Maske und 3G Nachweis (der Antigenschnelltets darf nicht älter als 24h sein!)

Durch das Infektionsgeschehen sind auch kurzfristige Änderungen möglich. Bitte informieren Sie sich zeitnah vor Ihrem Besuch an dieser Stelle noch einmal über mögliche neue Bestimmungen!

Die Regeln für Teilnehmer:innen

Ihr spielt überwiegend unplugged (über unsere PA) | Instrumente sind selbst zu bringen | Klavier vor Ort (nur im Kulturfenster) | kein ausführlicher Soundcheck | Maximal 7 Minuten / 2 Songs pro Runde | Nur eigene Songs | maximal als Trio

spontane Teilnehmer können sich an der Abendkasse anmelden, vorausgesetzt es gibt noch Startplätze

Anmeldungen gehen an: liederslam@kulturfenster.de