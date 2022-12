Ein Liederzirkus zum Mitsingen und Mitmachen für Kinder von 4-10 Jahren von und mit Christoph und Vladi Altmann – Dauer 60 Minuten. Das Theaterstück „Der Löwe lacht“ feiert im Frühjahr 2023 mit weit mehr als 1000 Aufführungen sein 30-jähriges Jubiläum.

„Hereinspaziert und nicht geniert“

Zirkusdirektor Christofferus Wackelzahn und Ladulina „aus der weltberühmten Zirkusfamilie Pepperoni“ führen die Zuschauer gemeinsam durch das Programm in ihrem „geliebten Liederzirkus Pepperoni-Wackelzahn“. Als erste große Attraktion kündigen die beiden den Löwen an. Doch der will erstmal nicht – ganz allein, vor so vielen Menschen? Mit Hilfe der Zuschauer getraut er sich dann doch und singt gemeinsam mit den Kindern sein Lied „Der Löwe lacht“.

Aber auch der weitere Fortgang des Liederzirkus wäre ohne die Hilfe des Publikums undenkbar. Haben doch die Kunstschützin und der Zauberer solches Bauchweh, dass sie nicht auftreten können. Ganz zu schweigen von den Reiterinnen und Reitern. Zwischendurch besucht der „Sultan von Arabien“ den Zirkus als Ehrengast auf seinem „original fliegenden Teppich“ und der Drache Fridolin spuckt Feuer. Wenn es schließlich heißt: Was wär’s ‘nen Zirkus anzuschau’n, ohne diesen einen Kerl, den Lustigen, den Clown“ ist eine bunte Zirkusstunde gespickt mit Liedern zum Mitsingen und Mitmachen wie im Flug vorübergegangen.

Also: Hereinspaziert und nicht geniert!

Beginn: 16.00 Uhr