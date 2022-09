Die Wundermühle

Wiederaufnahme und Neuinszenierung 2022 - Das Projekt wurde gefördert durch ein Stipendium des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Ein Liedertheater mit Menschen, Figuren und Musik von und mit Vladi und Christof Altmann

Die beiden Müllersleute Gretl und Fritz wollen in die Welt. Klar! Das Wandern ist des Müllers Lust! Bald schon kommen Sie an einer seltsamen und geheimnisvollen Mühle vorbei. Obwohl sie an einem Bach liegt, hat sie nicht nur ein Wasserrad, sondern auch Windmühlenflügel. Und die Mühle ist offenbar verlassen - oder etwa doch nicht? Da fassen sich Gretl und Fritz ein Herz und treten ein. Und wie sich alsbald herausstellt, wird in dieser Wundermühle etwas ganz

besonderes gemahlen! Nämlich nichts weniger, als das Glück der Welt. Aber das ist schon fast ausgegangen. Und niemand kennt das Rezept. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Auf alle Fälle gibt es für die Zuschauer jede Menge Dinge zum Staunen, Lachen und natürlich auch zum Mitsingen und Mitmachen.