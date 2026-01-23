Liedertheater Altmann "Der Löwe lacht"

Zirkusdirektor Christofferus Wackelzahn und Ladulina "aus der weltberühmten Zirkusfamilie Pepperoni" führen die Zuschauer gemeinsam durch ihren geliebten Liederzirkus Pepperoni-Wackelzahn.

Also: "Hereinspaziert und nicht geniert!" ruft Direktor Wackelzahn und kündigt zusammen mit Ladulina als erste Attraktion den Löwen an. Doch der will erstmal nicht - ganz allein vor so vielen Menschen.

Mit Hilfe der Zuschauer traut er sich dann aber doch und singt gemeinsam mit den Kindern sein Lied "Der Löwe lacht". Aber auch der weitere Fortgang des Liederzirkus wäre ohne die Hilfe des Publikums undenkbar.

Also: Hereinspaziert und nicht geniert!

Das Theaterstück "Der Löwe lacht" feierte 2023 sein 30-jähriges Bühnenjubiläum und erlebte bereits 2018 die 1000. Vorstellung. "Der Löwe lacht" ist damit trotz vieler anderer erfolgreicher Stücke der "Altmann-Klassiker" schlechthin.