Liedertheater Altmann: Der Löwe lacht

Als erste große Attraktion kündigen die Beiden den Löwen an.

Doch der will erstmal nicht- ganz allein, vor so vielen Menschen? Mit Hilfe der Zuschauer traut er sich dann doch und singt gemeinsam mit den Kindern sein Lied "Der Löwe lacht". Aber auch der weitere Fortgang des Liederzirkus wäre ohne die Hilfe des Publikums undenkbar. Ein mitreißend musikalischer Nachmittag mit Ohrwurm-Potential.

Für Kinder von 4 - 10 Jahren.