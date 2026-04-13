Liedertheater Altmann: Der Löwe lacht

Vortragssaal der Stadtbücherei Alleenstraße 1 - 3, 73230 Kirchheim unter Teck

Als erste große Attraktion kündigen die Beiden den Löwen an.

Doch der will erstmal nicht- ganz allein, vor so vielen Menschen? Mit Hilfe der Zuschauer traut er sich dann doch und singt gemeinsam mit den Kindern sein Lied "Der Löwe lacht". Aber auch der weitere Fortgang des Liederzirkus wäre ohne die Hilfe des Publikums undenkbar. Ein mitreißend musikalischer Nachmittag mit Ohrwurm-Potential.

Für Kinder von 4 - 10 Jahren.

Info

Vortragssaal der Stadtbücherei Alleenstraße 1 - 3, 73230 Kirchheim unter Teck
Kinder & Familie, Theater & Bühne
Google Kalender - Liedertheater Altmann: Der Löwe lacht - 2026-05-08 15:30:00 Google Yahoo Kalender - Liedertheater Altmann: Der Löwe lacht - 2026-05-08 15:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Liedertheater Altmann: Der Löwe lacht - 2026-05-08 15:30:00 Outlook iCalendar - Liedertheater Altmann: Der Löwe lacht - 2026-05-08 15:30:00 ical

Tags