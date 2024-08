Ein magisches Liedertheater für Kinder von 4-10 Jahren.

... da geht es magisch zu, da können Vögel Stelzen laufen und es fliegt die Kuh! Eine etwas ver-rückte Welt ist das eben in diesem Land der Zauberer und Hexen: Ein Land, in dem Krokodile in Hängematten schaukeln, wo Bienen rückwärts fliegen, wo „Rote Laus, geschmort in Dreck“ eine Delikatesse ist...

Eintritt: 4.50 €, Vorverkauf in der Stadtbibliothek.

Weitere Infos über das Team der Stadtbibliothek, Tel. 7005-270.