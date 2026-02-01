Liedertheater Altmann spielt: Wenn der Maulwurf Tango tanzt

Fröhlich geht es im Liedertheater von Christof und Vladi Altmann zu wenn der Maulwurf Tango tanzt.

Denn alle kleinen und großen Zuschauer tanzen und singen dabei natürlich ausgelassen mit. Im Laufe des kurzweiligen Musiktheaters erfahren sie aber nicht nur was beim Tanz des Maulwurfs alles passiert. Sondern auch, warum das alte Gnu so schrecklich heult.

Dass der Zottelbär so gerne Honig schleckt. Wie der neue Zauberspruch des alten Zauberers Sauerbruch heißt. Welches besondere Hobby Roboter Robby hat - oder wer alles zur grusligen Gespensterstunde um Mitternacht sein Unwesen treibt. Vladi und Christof Altmann führen als „Die Altmannovskis“ gemeinsam mit „Willi dem Maulwurf“ durch das Programm.

Und begleiten sich und die Zuschauer dabei mit Klavier, Gitarre, Akkordeon, blechernen Becken sowie einer ganz echten singenden Säge.