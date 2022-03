"Warum ist die Banane krumm?"

In ihrem neu zusammengestellten, fröhlichen Lieder-Mitmachprogramm für Kinder und Familien gehen Christof und Vladi Altmann (wie immer zusammen mit ihren Zuschauern) nicht nur der spannenden Frage nach, warum die Banane krumm ist. Sie treffen auch auf verliebte Löwen in Afrika, Koala-Bären und Kängurus in Australien, dressierte Frösche und eine fantastische Gemüse-Band. Geeignet für Kinder und Menschen zwischen 3 und 93 Jahren. Eintritt 4.00€ / Anmeldung erforderlich Anmeldung und weitere Informationen über die Stadtbibliothek, Tel. 07153 / 7005-270.