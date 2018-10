Liedertheater Altmann

25 Jahre - 1000 Vorstellungen! Jubiläumstour mit Zirkuskapelle.

Die erste Fassung des Liedertheaters „Der Löwe lacht“ entstand im Frühjahr 1993 und wurde schnell und bis heute zum beliebtesten „Renner“ bei Kindern und Eltern. „Der Löwe lacht“ ist inzwischen DER generationenübergreifende Klassiker im Altmann’schen Repertoire. Anläßlich der 1000. Vorstellung (!) des Stücks gehen die Altmanns im Herbst 2018 auf Jubiläumstour.

Bei Ihrem Auftritt im „Jazzclub Armer Konrad“ werden sie dabei exklusiv musikalisch begleitet von der Zirkuskapelle „Berta Epple“.

Inhalt: "Hereinspaziert und nicht geniert!" ruft Direktor Wackelzahn und kündigt zusammen mit Ladulina als erste Attraktion den Löwen an. Doch der will erstmal nicht - ganz allein vor so vielen Menschen. Mit Hilfe der Zuschauer getraut er sich dann doch und singt gemeinsam mit den Kindern sein Lied "Der Löwe lacht". Aber auch der weitere Fortgang des Liederzirkus wäre ohne die Hilfe des Publikums undenkbar. Haben doch die Scharfschützin und der Zauberer solches Bauchweh, daß sie nicht auftreten können. Zwischendurch besucht der "Sultan von Arabien" den Zirkus als Ehrengast auf seinem "original fliegenden Teppich" und der Drache Fridolin spuckt Feuer. Wenn es schließlich heißt: "Was wär's, 'nen Zirkus anzuschau'n ohne diesen einen Kerl, den Lustigen, den Clown" ist eine bunte Zirkusstunde wie im Flug vorübergegangen. Also: Hereinspaziert und nicht geniert!

Dauer: ca. 70 Minuten, ohne Pause. Für Kinder ab etwa vier Jahren.