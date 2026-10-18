Liedertheater Vladi und Christof Altmann

„Im Land der Zauberer und Hexen“.

...da geht es magisch zu, da können Vögel Stelzen laufen und es fliegt die Kuh! Eine etwas verrückte Welt präsentiert das Stuttgarter Künstlerpaar Christof und Vladi Altmann in ihrem Lieder-Theater-Programm: Ein Land, in dem Krokodile in Hängematten schaukeln, wo Bienen rück-wärts fliegen, wo „Rote Laus, geschmort in Dreck“ eine Delikatesse ist...

Und hier begrüßen der Zauber-Lehrer „Franz von Firlefanz“ und die Taschen-Hexe B-B-B-B-B-Berta ihre neuen Zauber- und Hexenlehrlinge, um sie zu unterrichten. Dass das kein gewöhnlicher Unter-richt wird, versteht sich nahezu von selbst.... Natürlich kommen auch eine ganze Reihe verrückter Instrumente zum Einsatz und Mitsingen und Mitmachen sind - echtes Zauberer- und Hexen-Ehrenwort- allerstrrrengstens verboten!!

„Wenn Hexe und Zauberer im Duett von merkwürdigen Naturgesetzen in ihrer Welt sangen, ließ sich selbst das ältere Publikum .... verzaubern. Die beiden Künstler beeindruckten aber nicht nur mit einer packenden und äußerst phantasievollen Geschichte, sondern auch mit fesselndem Schauspiel, mit-reißenden Liedern und witziger Verkleidung.“

Geeignet ab 4 Jahre.