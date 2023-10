‚ZEIT-LOS, DAS WIEDERERLACHEN‘

Dieses Musik-Kabarett-Duo ist ein Geheimtipp: Die beiden Künstler:innen Cordula Stepp und Daniel Möllemann sind Partner:innen in Wort und Taste - und das auf hohem Niveau. Im klassischen Gewand von Chanson-Kunst, Opernarie oder Gangsta-Rap präsentiert das Duo Musik-Kabarett vom Feinsten. Dabei spielen sie mit den Erwartungen des Publikums und konfrontieren lieb gewordene Klischees mit der ungeschminkten Realität. Mit ihrem abendfüllenden Programm „Zeit-Los, Das WIEDERLACHEN‘ begibt sich LIEDERTRÄCHTIG wie auf eine Reise durch die Absurdität menschlichen Denkens, Handelns und Fühlens. Ihre Lieder und Texte aus eigener Feder führen auf einen kurzweiligen musikalischen Streifzug durch die Absurditäten des Lebens im 21. Jahrhundert und bieten folgende Einsicht: Eigentlich ist es ja ganz witzig, wie ungeschickt wir uns anstellen.

CORDULA STEPP

Cordula sang bereits im Alter von fünf Jahren mit Begeisterung die ‚Königin der Nacht’ und entdeckte dann im Schulmusikstudium ihre Liebe für das mal witzige, mal anrührende Musik-Kabarett-Chanson. Nach ihrem Gesangsstudium (Operngesang) holte sie sich bei ihrem 3-jährigen Aufenthalt als Junior Professorin in Peking weitere musikalische Inspirationen. Die musikalische und stimmliche Vielfalt, die Daniels Lieder ermöglichen und einfordern reizt Cordula immer wieder auf‘s Neue.

DANIEL MÖLLEMANN

Daniel erlernte bereits im Alter von sieben Jahren Lesen und Schreiben, so dass sein Weg zum Texter frühzeitig gespurt war. Um seine Texte auch vertonen zu können, studierte er an der Musikhochschule Mannheim Schulmusik mit den Schwerpunkten Klavier und Musiktheorie. Die Muße für die Ausarbeitung seiner Ideen holt er sich in seinen Parzellen im höchsten Weinberg Europas. Denn Wein und Gesang sind einander sehr ähnlich: Selbermachen macht am meisten Spaß!

Cordula Stepp, Gesang & Klavier

Daniel Möllemann, Klavier & Gesang

