Sie können aktuell nicht in die Stadt- oder Ortsbücherei kommen? Dann lassen Sie sich eine Medientasche nach Hause bringen. Wir suchen Ihre Medienwünsche aus oder stellen alternativ eine Überraschungstasche zusammen. Gerne dürfen Sie uns Ihre Medien, die Sie noch daheim haben, mitgeben.

Anmeldung per Telefon 07144/17125 oder E-Mail an leitung@stadtbuecherei-marbach.de. Anmeldeschluss ist am vorigen Öffnungstag.