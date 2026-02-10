Ob in Delhi, Tel Aviv, Buenos Aires, Istanbul oder Stuttgart – wir sehen sie jeden Tag: Essenslieferanten. Tomer Gardis Geschichten werden zu einer literarischen Weltreise in sechs Episoden und feiern die Erzählkunst und die Sehnsucht nach Verbundenheit. Filmon, aus Eritrea nach Tel Aviv geflüchtet, arbeitet als Lieferant, um ausreichend Geld zu verdienen, damit er seiner Frau und Tochter nach Berlin folgen kann. Eine Arbeitserlaubnis hat er nicht, er fährt unter falschem Namen. Seine Frau und Tochter lernen derweil Deutsch bei Nina im Bildungszentrum, die zu einem Austauschsemester nach Delhi reist, wo sie sich in den Argentinier Ramón verliebt. Der Erzähler fährt nach Istanbul, um nach einer Gaunerei bei einem Literaturpreis das Preisgeld zu verprassen. Und in Buenos Aires muss Ramóns Mutter mit der Abwesenheit ihres Sohnes fertig werden. Tomer Gardi, geboren 1974 im Kibbuz Dan in Galiläa, lebt als Schriftsteller in Berlin. 2016 erschien sein Roman Broken German. Für den Roman Eine runde Sache erhielt er 2022 den Preis der Leipziger Buchmesse. Liefern entstand in Zusammenarbeit mit der Literaturübersetzerin Anne Birkenhauer, die den Teil Mimesis aus dem Hebräischen übersetzt hat.