Lies mal vor! Hund Mogli hört zu.

Immer mittwochs von 13:00 Uhr bis 13:20 Uhr und von 13:25 bis 13:45 Uhr hört Hund Mogli in der Stadtbücherei Kindern beim Vorlesen zu. Seine Besitzerin Michelle Götze bleibt währenddessen dezent im Hintergrund und unterstützt nur bei Bedarf.

Mogli ist ein vierjähriger, mit 70 cm Schulterhöhe ausgesprochen großer Mischling aus Dogge und Großem Schweizer Sennenhund. Er wurde bereits erfolgreich als Besuchshund im Seniorenheim Spittlerstift eingesetzt und hat eine Schulhundeausbildung absolviert. Die Lesestunde mit Hund richtet sich an Kinder mit Leseschwierigkeiten von Klasse 1 bis 4. Jedes Kind darf fünf aufeinanderfolgende Lesetermine wahrnehmen. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und wird direkt in der Stadtbücherei Schorndorf oder unter Tel.: 602-6006 entgegengenommen.