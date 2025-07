"Lieselotte macht Urlaub" gespielt vom ArtisjokTheater aus Schweigen-Rechtenbach Kinder- und Figurentheater-Festival 2025 in der Stadtbücherei

Lieselotte lebt auf einem Bauernhof in Kleinmüppershausen. Sie ist nicht irgendeine gewöhnliche Kuh – nein, sie ist eine Postkuh und hilft dem Briefträger bei der Arbeit. Doch jetzt macht er Urlaub und schreibt der Bäuerin eine Ansichtskarte „Ferien machen, das will ich auch.“, denkt Lieselotte, packt ihren Koffer und trabt zur Bushaltestelle. Eine vor Lebensfreude sprühende Geschichte über die Wichtigkeit Pausen einzulegen, die Lust am Abenteuer, wie schön es ist, von zuhause wegzugehen – und wiederzukommen. Figurentheater nach dem bekannten Bilderbuch von Alexander Steffensmeier. Gespielt vom ArtisjokTheater aus Schweigen-Rechtenbach.

Für Kinder ab 4 Jahren.