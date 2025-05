Asita Djavadi und Jan Röck, der die Sängerin seit über 20 jahren begleitet, bieten ein Best of ihrer Programme und zeitgleich eine geballte Stunde Musicialrepertoire deluxe.

Mit Hits aus Cabaret, Yentl, Funny Girl, Mamma Mia bis hin zur Rocky Horror Picture Show und der Dreigroschenoper. Die Deutsch-Iranerin hat ihr Studium „Musical/Show“ an der Hochschule der Künste in Berlin mit Auszeichnung abgeschlossen und hat sich neben zahlreichen Musicalrollen in ganz Deutschland besonders auf Soloprogramme von Edith Piaf, Liza Minnelli und Barbra Streisand fokussiert. Die Liebe zum Musical entführt Sie in die Welt der tiefen Gefühle und des Showbusiness. Songs wie Life is a Cabaret, Papa can you hear me und Over the rainbow und Je ne regrette rien dürfen heute natürlich nicht fehlen (freie Platzwahl).

Asita Djavadi Gesang

Jan Röck Klavier