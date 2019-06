Jahr um Jahr begeistert das Ensemble des Capitol Mannheim bei den Schlossfestspielen Edesheim mit einer Musicalgala der Superlative. Diese lange und erfolgreiche Tradition besteht dabei nicht ohne Grund: Sie wird liebevoll gehegt und gepflegt, fördert neue Formen zutage und entwickelt sich so ständig weiter.

Auch 2019 stehen die weit über die Region hinaus bekannten Mitglieder gemeinsam auf der Bühne: In gewohnter Perfektion präsentieren sie mit viel Freude eine neue Version des beliebten Programms Life is like a Song. Besonderes Highlight: Pia Douwes ist als Stargast mit dabei!

Als eine der beliebtesten Musicaldarstellerin Europas ehrt die niederländische Berühmtheit die Edesheimer Bühne nun schon zum zweiten Mal. Ihre größten Erfolge feierte sie als Elisabeth im gleichnamigen Musical. Auch am Broadway und Londoner Westend sorgte sie in der Rolle der Velma Kelly in Chicago für jede Menge Bewunderung. Zusammen mit den einzigartigen Talenten des Mannheimer Künstlerkollektivs macht die große Stimme der internationalen Bühnen das diesjährige Konzert zu einem unvergleichlich zauberhaften Erlebnis.