Wir sehen uns 2026 zum 4. Mal wieder beim LIFEvKAIF OpenAir Festival!

Natürlich noch besser, effektvoller und größer! 🔥

Wann? 11. Juli 2026 Wo? 📍Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg - Messegelände Königshofen

🔥 Sei dabei beim exklusiven LIFE V KAIF Open Air Festival!

Erlebe MIA BOYKA, MONA, ANDRO und ELMAN live auf der Bühne. Am **11.07.2026** in **Baden‑Württemberg** – alle Infos und Tickets auf **LIFEVKAIF.DE**.

Achtung: 2026 gilt nur 18+ ‼️