LIFEvKAIF OpenAir Festival

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Messegelände Königshofen Hauptstraße 1, 97922 Lauda-Königshofen

Wir sehen uns 2026 zum 4. Mal wieder beim LIFEvKAIF OpenAir Festival! 

Natürlich noch besser, effektvoller und größer! 🔥

Wann?  11. Juli 2026 Wo? 📍Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg - Messegelände Königshofen

🔥 Sei dabei beim exklusiven LIFE V KAIF Open Air Festival!  

Erlebe MIA BOYKA, MONA, ANDRO und ELMAN live auf der Bühne.  Am **11.07.2026** in **Baden‑Württemberg** – alle Infos und Tickets auf **LIFEVKAIF.DE**.  

Achtung: 2026 gilt nur 18+ ‼️

Info

Messegelände Königshofen Hauptstraße 1, 97922 Lauda-Königshofen
Festivals & Open Airs
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