Eine Band zu zweit. Kraftvolle und dennoch sensible Harmonien von Gitarre und Bass bilden das Gerüst für den charakteristischen zweistimmigen Gesang des Air-Folk Duos. Die sanfte Stimme der Bassistin Eena May ergänzt den Gesang des Ulmer Musikers Léon Rudolf kontrastiv. Es sind die Widersprüche, die das Liedermacher-Duo nach vorne tragen: Alles andere als oberflächlich wird trotz marginaler Folk-Besetzung hochsensibel agiert. Eine forttragende Leidenschaft liegt ebenso wie eine leichte Melancholie in ihren Songs und doch stimmt einen ihre Musik auf die Leichtigkeit des Lebens ein. Da wird etwas ausgekostet, aufgesogen..., das ist Sound für das Verweilen.

www.liffey-looms.de